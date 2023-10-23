Глава ВОЗ: Казахстан повысил свои позиции в индексе всемирного здравоохранения
Сегодня, 11:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
180Фото: Акорда
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, выступая на международной конференции по здравоохранению в Астане, отметил, что Казахстан повысил свои позиции в индексе всемирного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
"С 2009 по 2020 годы Казахстан повысил свои позиции в индексе всемирного здравоохранения, улучшая предоставление медицинских услуг. В целом результаты стали выше и в Европе. За десять лет результаты удвоились, это, наверное, один из самых высоких показателей именно в контексте повышения продолжительности жизни за столь короткий период", - сказал Тедрос Гебрейесус.
Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать коалицию стран по оказанию первичной медико-санитарной помощи.
Самое читаемое
- Филипп Киркоров показал свою "гастрольную жену"
- Это будет супербой: Жанибеку Алимханулы нашли непобеждённого соперника-рекордсмена
- В большом минусе: почему казахстанские фермеры оказались на грани банкротства
- В Шымкенте собака принесла 23 щенков: малыши попали в отлов
- Битва воспоминаний: Димаш Кудайберген заново перепел саундтрек к популярному китайскому триллеру