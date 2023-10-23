Глава ВОЗ: Казахстан повысил свои позиции в индексе всемирного здравоохранения

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, выступая на международной конференции по здравоохранению в Астане, отметил, что Казахстан повысил свои позиции в индексе всемирного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

"С 2009 по 2020 годы Казахстан повысил свои позиции в индексе всемирного здравоохранения, улучшая предоставление медицинских услуг. В целом результаты стали выше и в Европе. За десять лет результаты удвоились, это, наверное, один из самых высоких показателей именно в контексте повышения продолжительности жизни за столь короткий период", - сказал Тедрос Гебрейесус.