Создать коалицию стран по оказанию первичной медико-санитарной помощи предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международной конференции здравоохранения в Астане, предложил создать коалицию стран по оказанию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передаёт BaigeNews.kz.

"Мы едины в своём стремлении улучшить здоровье и благополучие людей во всём мире. Чтобы добиться этого, нам необходимо работать сообща. И нам нужно работать усиленно. Воспользовавшись присутствием главы ВОЗ, возможно, глобальное предоставление первичной медико-санитарной помощи выиграет от создания специальной структуры для координации деятельности. Я предлагаю при поддержке ВОЗ создать коалицию стран по оказанию ПМСП. Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики и здравоохранения, а также выработка совместных рекомендаций по развитию ПМСП", - сказал президент

Президент подчеркнул, что с нетерпением ждёт итогового заявления молодых делегатов о политике и практике в ПМСП. Глава государства высказал уверенность в том, что это заявление будет отражать видение молодежи по данной теме