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Создать коалицию стран по оказанию первичной медико-санитарной помощи предложил Токаев

Сегодня, 10:33
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международной конференции здравоохранения в Астане, предложил создать коалицию стран по оказанию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передаёт BaigeNews.kz.

"Мы едины в своём стремлении улучшить здоровье и благополучие людей во всём мире. Чтобы добиться этого, нам необходимо работать сообща. И нам нужно работать усиленно. Воспользовавшись присутствием главы ВОЗ, возможно, глобальное предоставление первичной медико-санитарной помощи выиграет от создания специальной структуры для координации деятельности. Я предлагаю при поддержке ВОЗ создать коалицию стран по оказанию ПМСП. Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики и здравоохранения, а также выработка совместных рекомендаций по развитию ПМСП", - сказал президент

Президент подчеркнул, что с нетерпением ждёт итогового заявления молодых делегатов о политике и практике в ПМСП.  Глава государства высказал уверенность в том, что это заявление будет отражать видение молодежи по данной теме

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