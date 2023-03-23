Глава стройфирмы осуждён по делу о смерти сотрудника в Усть-Каменогорске

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Руководитель частной организации в качестве наказания получил три года лишения свободы условно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Глава фирмы, специализирующейся на предоставлении строительно-монтажных услуг, которая производила отделку фасада одного из городских зданий, в прошлом году приобрел у знакомого подъемный механизм без соответствующих технических документов. Приспособление предназначалось для ведения фасадных работ. При этом, устанавливая механизм на фасад строящегося дома, производитель не проверил его состояние и безопасность.

Спустя некоторое время подъемником воспользовался сотрудник, который занимался отделкой. В этот момент внезапно выскочил болт крепления предохранительного каната подъемника, что привело к обрушению платформы с находящимся на ней человеком с высоты 29 метров. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Предприниматель полностью признал свою вину и выплатил вдове сотрудника компенсацию 10 миллионов тенге. В январе он был осужден усть-каменогорским судом № 2 к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ.