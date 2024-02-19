Вор-гастролёр вынес из храма церковную утварь на 1,2 миллиона тенге в Костанае

Глава православной церкви Казахстана направил благодарственное письмо полицейским за то, что они поймали вора-гастролёра, вынесшего из храма в Костанае церковную утварь на 1,2 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, 58-летний павлодарец тайно проник в один из храмов Костаная и вынес оттуда два бронзовых креста, потир, дискос, бронзовый крест священника, Евангелие на сумму около 1,2 миллиона тенге.

Преступник попытался скрыться, но был задержан стражами порядка на железнодорожном вокзале.

"По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом в СИЗО", — рассказал заместитель начальника управления полиции города Костанай Ербол Карымсаков.

Отмечается, что за кражу с проникновением мужчине грозит от двух до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.