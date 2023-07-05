Глава Пензенской области: Казахстан входит в группу наших стратегически партнёров

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступая на форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов в Астане, отметил, что Казахстан входит в группу стратегически значимых социально-экономических партнёров российского региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня Казахстан прочно входит в группу стратегически значимых социально-экономических партнёров и торговых контрагентов Пензенской области.Действуют соглашения нашего региона с Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областями об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Особо подчеркну, что уже более 10 лет, с ноября 2012 года, Пензенская область взаимодействует со столицей Казахстана в рамках соглашения с Акиматом города Астаны", — сказал Мельниченко.

По его словам, в минувшем году в общем объёме экспорта объём поставок Пензенского региона в Казахстан превысил 22 процента. Это подтверждает важность и большие перспективы развития торгово-экономических отношений двух стран, отметил Мельниченко.

В 2022 году товарооборот российского региона с Казахстаном составил более пяти миллиардов рублей, из которых экспорт в нашу стану составил 4,6 миллиарда.

"Мы рады, что продукция наших промышленных предприятий, производителей строительных материалов, изделий и оборудования, фармацевтики, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры оказалась востребованной. Значительно возросли объёмы экспорта товаров культурно-бытового назначения — мебели, изделий из бумаги и картона. Ещё одной характерной особенностью экспорта в Казахстан являются растущие объёмы продовольственных товаров, в частности, изделий из мяса, продукции из зерна, кондитерских изделий", — сказал Олег Мельниченко.

По его словам, в не меньшей мере российская сторона заинтересована в увеличении импорта из Казахстана.

"Мы готовы к плодотворному сотрудничеству с предприятиями и представителями деловых кругов вашей страны. Интерес к торговле с вами проявляют многие пензенские предприятия. И это не случайно. Продукция, изготовленная трудолюбивыми руками ваших прославленных мастеров, пользуется заслуженным признанием и уважением", — отметил губернатор.

Развивается и сотрудничество в сфере образования и культуры, сообщил Олег Мельниченко.

"Наши учебные заведения в течение последних двух лет становятся призёрами международной Жаутыковской олимпиады школьников. Призовые места в столь престижном соревновании, организованном при поддержке министерства образования и науки Республики Казахстан, стали поводом для гордости за наших ребят. В феврале 2023 года представители казахстанской молодёжи приняли участие в XX Международном фестивале архитектурно-художественного творчества имени Владимира Татлина, который проводится на базе Пензенского университета архитектуры и строительства. Крупнейший в регионе Пензенский государственный университет укрепляет сотрудничество с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Костанайским региональным университетом, Евразийским национальным университетом имени Гумилёва", — сказал Мельниченко.

Гость форума отметил и динамичное развитие Астаны.

"Сегодня масштабы индустриального, в целом экономического развития Республики Казахстан, бурный рост и размах капитального строительства впечатляют. Это прекрасно видно на примере вашей столицы — Астаны. Кроме динамично развивающихся научных и вузовских центров, здесь есть прекрасные музеи, выставочные комплексы и театры".

В рамках форума проходят международные сессии с участием мэров и вице-мэров городов-побратимов (всего 17 городов, из них шесть городов на уровне мэров (Рабат, Казань, Нусантара, Пензенская область, Омск, Бишкек), на уровне вице-мэров — шесть городов (Баку, Ашхабад, Минск, Душанбе, Бразилиа, Белград) и на разных уровнях — пять городов (Москва, Сиянь, Ташкент, Томская область, ОГМВ), авторитетных экспертов из 15 стран мира, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.