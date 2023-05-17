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Глава отдела строительства Туркестана попался на взятке
В Туркестане осудили руководителя отдела строительства, получившего взятку от предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz. Чиновник получил 400 тысяч тенге за беспрепятственное подписание акта приёмки объекта в эксплуатацию и общее покровительство по объекту "Строительства спортивного комплекса в селе Агыбет Байдибекского района Туркестанской области".
"Приговором Байдибекского районного суда осужден за получение взятки руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Досалиев Т. и приговорен к штрафу тридцатикратном размере, что составляет 12 миллионов тенге. Он признан виновным в получении взятки от предпринимателя в сумме 400 тысяч тенге", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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