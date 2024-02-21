Глава НИШ выступил против изменения подходов финансирования школ

Председатель правления АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин прокомментировал планируемое изменение подходов в финансировании НИШ и Назарбаев Университета, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат мажилиса Татьяна Савельева в интервью inbusiness.kz сообщила, что с 2025 года такие механизмы, как "целевой вклад" и "целевое перечисление" исключаются из Бюджетного кодекса. Поэтому в 2024 году будут подготовлены поправки в законы, предусматривающие изменение подходов в финансировании НИШ и НУ.

"Финансирование будет осуществляться по общим для всех правилам с обязательной защитой перед парламентом. Одним из требований, предъявляемых к этим организациям, является прозрачность, они должны защищать свои бюджеты на общих основаниях", — сообщила депутат.

В ответ на такие планы Ануар Жангозин опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте. Приводим полный текст комментария:

"В связи с недавними публикациями в ряде СМИ вопроса касательно упразднения механизма целевого вклада при финансировании Назарбаев Интеллектуальных школ хотел бы дать небольшое разъяснение. Первое, финансирование через целевой вклад является абсолютно прозрачным и предусматривает высокий уровень подотчётности. Механизм реализуется в соответствии с утверждёнными правилами министерства финансов РК, в рамках которого процесс рассмотрения бюджетной заявки полностью идентичен другим бюджетным программам. Он включает согласование министерства просвещения РК, министерства финансов РК, защиту перед мажилисом, рассмотрение республиканской бюджетной комиссией с последующим включением в проект республиканского бюджета.

Второе, отличительной особенностью данного механизма является его гибкость. Предусмотрена возможность перераспределения средств целевого вклада, в том числе возникших в результате экономии, по решению органа управления в лице нашего попечительского совета, в состав которого входят представители правительства РК, отечественные и международные эксперты, ряд уважаемых учёных.

Третье, именно за счёт данной гибкости НИШ совместно с министерством образования и науки в 2016 году смог реализовать внедрение обновлённых учебных программ во все школы страны. Последние результаты международного исследования PISA 2022 показали результативность данной работы.

Важную роль целевой вклад сыграл в период пандемии, когда за два месяца нам удалось разработать 24 тысячи онлайн-уроков на казахском и русском языке по всем предметам и для всех классов. За счёт этого все школьники смогли оперативно перейти на онлайн-обучение без потери качества. То, что это помогло системе образования страны минимизировать негативное влияние пандемии, подтверждают результаты PISA 2022.

В этой связи считаю, что вопрос упразднения данного механизма требует всестороннего изучения и анализа, в первую очередь, с отраслевыми экспертами с точки зрения социального эффекта и его возможного масштабирования на другие организации, занимающиеся наукой, исследованиями и методологической работой".