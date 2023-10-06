Глава Нацбанка РК: "Нужно сделать потребительские займы менее выгодными"

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как можно решить проблемы высокой закредитованности казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты заявили, что у 1,5 миллиона казахстанцев есть просрочки по кредитам и поинтересовались, настораживает ли Нацбанк такая ситуация, что казахстанцы утопают в долгах.

Тимур Сулейменов заявил, что "потребительские займы не в коем случае не являются злом, если они привлекаются с умом, исходя из собственных возможностей".

По его словам, это дает определённые возможности улучшить свою жизнь сейчас, зная, что ты сможешь оплатить.

"Главное, чтобы те слои населения, у которых нет стабильных доходов, возможности вернуть эти займы, чтобы они не брали на себя непосильное бремя, чтобы они в силу, может, недостаточной финграмотности не брали на себя долги, которые никогда не смогут вернуть", - сказалТимур Сулейменов.

Глава Нацбакна считает, что нужно, во-первых, повышать финансовую грамотность населения, чтобы они и самостоятельно просчитывали свои риски, и, во-вторых, не допускать безудержного навязывания потребительских кредитов в ущерб социальной составляющей и в ущерб кредитам для реального бизнеса.

"Мы со своей стороны, как Нацбанк, на уровне макропроденциального регулирования также докручиваем свои макропроденциальные показатели, чтобы стимулировать банки уходить с потребительских займов на займы экономики, как поручал президент. Эту работы мы делаем, советуясь и с АРФР и ассоциацией финансистов Казахстана, чтобы не перегнуть палку, иначе вообще не будет никаких займов – ни таких, ни таких. Надо скорее устранять налоговый арбитраж, и даже, о чем президент поручил, подумать – нужно сделать потребительские займы менее выгодными, а займы экономики - более выгодными. Это тонкая работа, требует консультаций, оценки всех эффектов", - добавил глава Нацбанка.

Итоговое решение по этим вопросам, по его словам, примут фискальные власти, то есть Минфина и МНЭ.