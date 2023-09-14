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Глава МВД России прибыл в Казахстан

Сегодня, 20:32
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пресс-центр МВД России Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
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Фото: пресс-центр МВД России

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz.

Он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств.

"Основной темой обсуждения станут вопросы сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ и реализация межгосударственных программ борьбы с преступностью. Кроме того, Владимир Колокольцев посетит департамент полиции Туркестанской области", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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