Глава МВД России прибыл в Казахстан
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
167Фото: пресс-центр МВД России
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz.
Он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств.
"Основной темой обсуждения станут вопросы сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ и реализация межгосударственных программ борьбы с преступностью. Кроме того, Владимир Колокольцев посетит департамент полиции Туркестанской области", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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