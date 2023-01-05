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  • Глава МВД: 12 несовершеннолетних совершили тяжкие преступления во время январских событий
из открытых источников Сегодня, 11:32
113
Сегодня, 11:32
113
Фото: из открытых источников

Глава МВД: 12 несовершеннолетних совершили тяжкие преступления во время январских событий

Министр внутренних дел Ахметжанов рассказал, что в январских событиях принимали участие также и несовершеннолетние казахстанцы, передает BaigeNews.kz.

"Для большинства людей были приняты меры, не лишающие свободы. На момент чрезвычайного происшествия, было выявлено 12 несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления. Мера пресечения против них изменена на меру пресечения свободы. Общее расследование уголовного процесса проводилось по модели 3-го поколения то есть следователи работали под надзором прокурора с согласия и под контролем суда", - рассказал глава ведомства в мажилисе. 

По его словам, дело 631 обвиняемого направлено в суд. Из них 132 лишены свободы. На остальных были наложены ограничительные санкции, штрафы и общественные работы.

"Ряд подозреваемых добровольно возмещают ущерб потерпевшим. В результате примирения были прекращены некоторые дела: 44 дела в ходе следствия, 14 - в ходе судебного разбирательства. Сегодня закон "Об амнистии" действует на 980 человек. Из-под стражи освобождены 76 человек. Сокращены сроки 94 осуждённых. Сейчас в производстве 36 уголовных дел", - резюмировал он. 

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#январские события #МВД #несовершеннолтение
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:32
113
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