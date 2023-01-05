Глава МВД: 12 несовершеннолетних совершили тяжкие преступления во время январских событий

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Министр внутренних дел Ахметжанов рассказал, что в январских событиях принимали участие также и несовершеннолетние казахстанцы, передает BaigeNews.kz.

"Для большинства людей были приняты меры, не лишающие свободы. На момент чрезвычайного происшествия, было выявлено 12 несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления. Мера пресечения против них изменена на меру пресечения свободы. Общее расследование уголовного процесса проводилось по модели 3-го поколения то есть следователи работали под надзором прокурора с согласия и под контролем суда", - рассказал глава ведомства в мажилисе.

По его словам, дело 631 обвиняемого направлено в суд. Из них 132 лишены свободы. На остальных были наложены ограничительные санкции, штрафы и общественные работы.