Глава МСХ рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на Министерской конференции государств-участников СНГ рассказал, с помощью чего может быть обеспечена продовольственная безопасность, передаёт BaigeNews.kz.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров подчеркнул высокую роль обеспечения продовольственной безопасности. Он отметил, что во многих странах остро встал вопрос импортозамещения. Также глава МСХ сообщил, что в Казахстане пересмотрены основные подходы к управлению отраслью.

"Упор будет сделан на ускоренную диверсификацию сельхозпроизводства, стимулирование внедрения агротехнологий, в том числе водосберегающих, обновление сельхозтехники, повышение генетического потенциала сельхозживотных, а также развитие переработки сельхозпродукции, в том числе производства с высоким переделом", - сказал он.

Министр отметил меры по расширению экспортных рынков, в том числе подчеркнул особую связь со странами СНГ. По его словам, Казахстан продолжит наращивание объемов взаимной торговли со странами Содружества, а для этого необходимо снять торговых ограничения - ветеринарные и фитосанитарные барьеры.

"Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у страны есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Соседство с крупнейшим рынком потребления продуктов питания Китаем также является положительным фактором. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой", - сказал министр.

По словам главы МСХ, странам СНГ необходимо развивать сотрудничество в сфере взаимных инвестиций, создавать трансграничные совместные проекты, консорциумы, выстраивать производственные цепочки, сформировать качественную транспортную, логистическую инфраструктуру и особенно промышленную кооперацию.

Он отметил, что в Казахстане инвесторы могут напрямую заключать соглашения об инвестициях с правительством для реализации крупных инвестиционных проектов. Стратегические инвесторы смогут получить особые льготные условия по основным видам налогов. Одним из потенциальных направлений для инвестиций являются проекты глубокой переработки – производств с высоким переделом.

Министр подчеркнул, что аграрный сектор нуждается в модернизации и внедрении передовых технологий.

Он также отметил, что в Казахстане начато реформирование отечественной науки для формирования эффективной системы "образование – наука – производство".

"Поэтому нашим странам необходимо проработать вопрос создания совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологических решений. Необходимо максимально задействовать накопленный опыт ученых Содружества, а также опыт успешных представителей агробизнеса", - сказал он.

По словам министра, странам Содружества необходимо объединить усилия в вопросах борьбы с последствиями изменения климата.