Глава МОК заступился за российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал оправданным решение допустить атлетов из России и Беларуси к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, если они будут выступать в нейтральном статусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Индивидуальных атлетов нельзя наказывать за действия их правительств", — сказал Бах, выступая на форуме в Женеве. "Одна война из 28 войн и конфликтов, которые сейчас идут в мире, и все другие атлеты мирно соревнуются друг с другом", — отметил он.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе: они будут выступать без флага и гимна.

Дополнительное требование — ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения на Украину.

Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих индивидуально.

На данный момент только восемь спортсменов из России и трое из Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже, сообщал МОК.

Также квалификацию прошли 60 украинцев.

До этого российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде. Запрет остается в силе для команд, официально представляющих Россию и Беларусь.