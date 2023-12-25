Глава МОК призвал Украину не лишать спортсменов шанса на участие в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что невыполнение всех требований Украины не означает поддержку конфликта в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Позднее стало известно, что власти Украины рассматривают вариант отказа от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян и белорусов.

"Вы не являетесь сторонником конфликта только потому, что не выполняете все требования Украины, тем более что мы поддерживали украинских спортсменов с самого начала военных действий в стране. Почему Украина должна наказывать атлетов и лишать их мечты об Олимпийских играх? Мне кажется, что мы нашли "золотую середину" в этой сложнейшей ситуации", — приводит слова Баха Zeit.

Согласно решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр. Глава ОК России Станислав Поздняков позднее заявил, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Олимпийских играх.

МОК в начале декабря объявил, что среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 9 индивидуальных нейтральных спортсменов (шесть с российским паспортом и трое с белорусским). Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.