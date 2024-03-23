Глава Минздрава проверила ход строительства медобъектов в сёлах Акмолинской области
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В ходе поездки в Акмолинскую область министр здравоохранения проинспектировала несколько сельских медицинских объектов, строящихся в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", передаёт BaigeNews.kz.
Всего в регионе по программе в этом году запланировано строительство 38 медобъектов, из них три медицинских пункта, 21 фельдшерско-акушерских пункта, 14 врачебных амбулаторий. Организации будут обеспечивать медицинской помощью 43 тысячи сельских жителей.
В ходе встреч с медработниками в сёлах обсуждались вопросы качества медицинской помощи и охвата ОСМС самозанятых, сезонных работников. Далее речь шла о мерах социальной поддержки молодых специалистов на селе, повышении зарплаты и создании жилищных условий.
Министр осмотрела строительство ФАПов в селах Қараменді батыр, Тонкерис, Ынтымак, побывала на месте возведения врачебных амбулаторий - в селах Арайлы, Нуресиль.
По итогам объезда сельских объектов здравоохранения сказано о необходимости сдачи намеченных объектов до конца года и обеспечения комфортных условий для получения медицинской помощи сельчанами.
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