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  • Глава Минздрава посоветовала казахстанцам ревакцинироваться от COVID-19
pixabay.com Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01
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Фото: pixabay.com

Глава Минздрава посоветовала казахстанцам ревакцинироваться от COVID-19

В Китае и Азербайджане идёт очередной рост заражения COVID-19, в связи с чем министр зравоохранения Ажар Гиният призвала казахстанцев пройти ревакцинацию от КВИ, передаёт BaigeNews.kz

"Ревакцинацию проводить нужно. Дело в том, что сейчас во всём мире идёт рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенно (это касается) наших соседей: в Китае, Азербайджане, Израиле и нескольких других странах идёт резкий рост заболеваемости. Поэтому мы также информируем население, что необходима ревакцинация. И для этого вакцины имеются. Также перед вакцинацией будут профилактические осмотры пациента, подлежащего к вакцинации", — отметила она в кулуарах правительства. 

По её словам, на сегодняшний день в Казахстане есть 500 тысяч доз вакцин от коронавируса. Это QazVac и Sinopharm.

"Сейчас идёт подписание документов, к нам поступает гуманитарная помощь — вакцины Pfizer. Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет. И она будет для всех категорий населения, которые хотят привиться. Будет три вакцины против коронавирусной инфекции. Сейчас из-за того, что нет массовой вакцинации, люди привиты, ревакцинация идёт в основном бустерными дозами (одна доза), поэтому прививочная кампания идёт в основном в поликлиниках", — отметила Ажар Гиният.

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#QazVac #Sinopharm #вакцина #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:01
100
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