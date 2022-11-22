Глава Минздрава посоветовала казахстанцам ревакцинироваться от COVID-19

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В Китае и Азербайджане идёт очередной рост заражения COVID-19, в связи с чем министр зравоохранения Ажар Гиният призвала казахстанцев пройти ревакцинацию от КВИ, передаёт BaigeNews.kz.

"Ревакцинацию проводить нужно. Дело в том, что сейчас во всём мире идёт рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенно (это касается) наших соседей: в Китае, Азербайджане, Израиле и нескольких других странах идёт резкий рост заболеваемости. Поэтому мы также информируем население, что необходима ревакцинация. И для этого вакцины имеются. Также перед вакцинацией будут профилактические осмотры пациента, подлежащего к вакцинации", — отметила она в кулуарах правительства.

По её словам, на сегодняшний день в Казахстане есть 500 тысяч доз вакцин от коронавируса. Это QazVac и Sinopharm.