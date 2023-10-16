Глава Минюста рассказал о ликвидации предприятия с матом в названии
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Министр юстиции РК Азамат Ескараев рассказал, почему в Казахстане при регистрации компании стало возможным использование нецензурной лексики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты напомнили главе Минюста РК Азамату Ескараеву, что не так давно пользователи Facebook иронизировали по поводу того, что в Казахстане появилось ТОО с нецензурной лексикой в названии - "Пи**ильный клуб - любители пощекотать", и поинтересовались, как это стало возможным.
"Отреагировали мы молниеносно. В течение полудня департамент соответствующего региона обратился в суд, и предприятие было ликвидировано", - сказал в ответ министр юстиции Азамат Ескараев.
По его словам, в Минюсте помимо этого провели анализ ситуации и выясняли причины, как это получилось.
"Когда либерализовали законодательство по созданию юридических лиц, настолько все упростили, что можно в онлайн-формате с небольшой совсем суммой, чуть ли не бесплатно, создать юрлицо. Хоть как ты назови, это мы, департамент юстиции, не проверяем. Это всё, насколько я помню, через НАО или "Правительство для граждан" регистрируется. Вот это упрощение привело к тому, что появилось такое предприятие, название которого на самом деле, мягко говоря, не соответствует ни нашему менталитету, ни нашей культуре", - добавил министр.
Чтобы в будущем избежать повторения подобных инцидентов сейчас Минюст прорабатывает вопрос в части совершенствования законодательства по регистрации юридических лиц. В том числе – вопрос ответственности.
"К сожалению, законодательство в этом плане, не могу сказать, что предусматривает чёткий запрет. Но в целом, конечно, я почему и сказал, что мы сейчас этот вопрос прорабатываем, чтобы усилить контроль государства, во-первых, за вопросом создания предприятий, юридических лиц, и во-вторых, действительно надо, возможно, рассмотреть вопрос по ответственности. Может быть, человек, действительно шутки ради инициировал создание такого юрлица. Обществу, насколько я понимаю, несильно понравилась эта идея2, - резюмировал Азамат Ескараев.
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