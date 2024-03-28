Глава Минтуризма и спорта Ермек Маржикпаев провёл обряд "Тұсау кесу" в Пекине

В рамках церемонии открытия Года туризма Казахстана в Китае министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провёл в Пекине обряд "Тұсау кесу" (перерезание пут ребенку), ознакомился с национальными изделиями ручной работы и попробовал Наурыз коже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Вниманию гостей мероприятия также представлена выставка с достопримечательностями всех 17 регионов Казахстана.

Фото: Мухтар Қалимоллаулы/ Kazinform

В этот день между казахстанской и китайской сторонами был подписан ряд меморандумов.

29 марта состоится официальная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае. Гости мероприятия смогут посетить этносело, где их ждёт специальная культурная программа и гала-концерт с участием известных казахстанских артистов.