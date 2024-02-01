Глава Минцифры анонсировал появление платформы еGov.AI

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин презентовал новую платформу на форуме "Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего", передаёт BaigeNews.kz.

"Мы концентрируемся на имплементации искусственного интеллекта в наши goverment-решения. Хотим, чтобы граждане не утопали в инструкциях, как нажимать те или иные кнопки, а просто в режиме человеческого общения получали государственные услуги", - сказал Багдат Мусин.