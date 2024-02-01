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Глава Минцифры анонсировал появление платформы еGov.AI

Сегодня, 10:29
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Digital Business Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
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Фото: Digital Business

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин презентовал новую платформу на форуме "Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего", передаёт BaigeNews.kz.

"Мы концентрируемся на имплементации искусственного интеллекта в наши goverment-решения. Хотим, чтобы граждане не утопали в инструкциях, как нажимать те или иные кнопки, а просто в режиме человеческого общения получали государственные услуги", - сказал Багдат Мусин.

Отметим, сегодня, 1 февраля, стартовал традиционный форум "Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего", в рамках которого 2 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Для участия соберутся главы правительств Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Ожидается участие политических и общественных деятелей, ведущих представителей экспертных кругов различных стран и лидеров IT-бизнеса.

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