Глава минтранспорта проверит качество строящихся автодорог в Казахстане

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе рабочей поездки по регионам проинспектировал строительство и ремонт автодорог от города Алматы до Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе встречи с подрядчиками строящихся участков автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, глава минтранспорта подчеркнул, "задача ведомства - срочно выправить ситуацию по качеству автодорог".

Марат Карабаев подчеркнул, что на данной встрече у подрядчиков и субподрядчиков, допустивших отставание от намеченных сроков, есть последняя возможность продемонстрировать свою позицию и окончательно обозначить имеющиеся проблемы для совместного решения с министерством.

"Хочу понять и постараться быть полезным. И после этого, если увижу, что вы не сделали, можем по-другому поговорить. У меня запланирована встреча с министрами транспорта и коммерции КНР, где могу им озвучить свою характеристику вашей деятельности. Вы должны жить на дороге. В конце концов, вы этим зарабатываете", - считает руководитель министерства.

Также Марат Карабаев пообещал решить проблемные вопросы по обеспечению дорожных строителей необходимым объемом битума и анонсировал предстоящую встречу со всеми отечественными подрядчиками и зарубежными компаниями, участвующими в строительстве автодорог Казахстана.