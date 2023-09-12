Глава минтранспорта проверит качество строящихся автодорог в Казахстане
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Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе рабочей поездки по регионам проинспектировал строительство и ремонт автодорог от города Алматы до Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ходе встречи с подрядчиками строящихся участков автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, глава минтранспорта подчеркнул, "задача ведомства - срочно выправить ситуацию по качеству автодорог".
Марат Карабаев подчеркнул, что на данной встрече у подрядчиков и субподрядчиков, допустивших отставание от намеченных сроков, есть последняя возможность продемонстрировать свою позицию и окончательно обозначить имеющиеся проблемы для совместного решения с министерством.
"Хочу понять и постараться быть полезным. И после этого, если увижу, что вы не сделали, можем по-другому поговорить. У меня запланирована встреча с министрами транспорта и коммерции КНР, где могу им озвучить свою характеристику вашей деятельности. Вы должны жить на дороге. В конце концов, вы этим зарабатываете", - считает руководитель министерства.
Также Марат Карабаев пообещал решить проблемные вопросы по обеспечению дорожных строителей необходимым объемом битума и анонсировал предстоящую встречу со всеми отечественными подрядчиками и зарубежными компаниями, участвующими в строительстве автодорог Казахстана.
"Моя задача, как нового министра, проехать по всем республиканским дорогам. На этой неделе планируем выехать в центральные и южные регионы, после чего проведем встречу с коллегами, чтобы обсудить объемы работ на 2024-2025 годы", - сообщил М.Карабаев.
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