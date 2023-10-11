Глава Минтранспорта назвал меры по защите интересов казахстанских перевозчиков

Глава Минтранспорта РК Марат Карабаев в кулуарах мажилиса высказался о конкуренции казахстанских перевозчиков с российскими и белорусскими, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что российские и белорусские перевозчики продолжают завоёвывать казахстанский рынок, тогда как местные перевозчики не имеют возможности заходить на их рынки.

"Утверждение о том, что иностранные перевозчики больше защищены, чем отечественные – это не соответствует действительности. В целом отечественные перевозчики при импорте соответствующей техники освобождены как от первичной регистрации, так и от утильсбора. Это первое облегчение для перевозчиков. Участились случаи, когда иностранные компании, регистрируемые здесь, потом будучи иностранными компаниями, забирали наши объемы. Обязательное условие было брать казахстанских водителей. В результате 25 компаний и 400 авто зарегистрировали", - сообщил Марат Карабаев.

Ещё одна защитная мера, по его словам, касается обмена иностранными бланками разрешения.