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Глава Минтранспорта назвал меры по защите интересов казахстанских перевозчиков

Сегодня, 15:49
АВТОР
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centralasia.news Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: centralasia.news

Глава Минтранспорта РК Марат Карабаев в кулуарах мажилиса высказался  о конкуренции казахстанских перевозчиков с российскими и белорусскими, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что российские и белорусские перевозчики продолжают завоёвывать казахстанский рынок, тогда как местные перевозчики не имеют возможности заходить на их рынки.

"Утверждение о том, что иностранные перевозчики больше защищены, чем отечественные – это не соответствует действительности. В целом отечественные перевозчики при импорте соответствующей техники освобождены как от первичной регистрации, так и от утильсбора. Это первое облегчение для перевозчиков. Участились случаи, когда иностранные компании, регистрируемые здесь, потом будучи иностранными компаниями, забирали наши объемы. Обязательное условие было брать казахстанских водителей. В результате 25 компаний и 400 авто зарегистрировали", - сообщил Марат Карабаев.

Ещё одна защитная мера, по его словам, касается обмена иностранными бланками разрешения. 

"Безусловно, любая перевозка с третьими странами осуществляется на условии обмена иностранными бланками разрешения. Мы приняли нормы, согласно которой любая новая компания, зарегистрированная в Казахстане, в течение первых двух лет не имеет права получать иностранный бланк разрешения. В результате, доля отечественных перевозчиков выросла от 35 до 48% доля белорусских снизилась с 9% до 5%,  российских - остались на уровне 9,5%е, - отметил он.

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