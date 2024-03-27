Глава Минкультуры поздравила работников театров

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила работников театра со Всемирным днем театра, передаёт BaigeNews.kz

"Театр – это самое "живое" искусство, место прямого контакта, энергетического и эмоционального обмена актеров и зрителей. Театр не одно тысячелетие выполняет огромную воспитательную роль, являясь важнейшим средством повышения духовности. Безусловно, огромный вклад в развитие театрального искусства вносят обладатель почетного звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Асанали Ашимов, 19 Народных артистов Казахстана Гульжан Аспетова, Тунгышбай Жаманкулов, Досжан Жанботаев, Жибек Багисова, Римма Ким, Людмила Турпаян, Гульжан Туткибаева и другие. Свыше 1 тысячи работников театров являются кавалерами орденов "Құрмет" и "Парасат", а также заслуженными артистами и деятелями Казахстана", - написала Аида Балаева в Facebook.

Глава государства всегда подчеркивает особую роль театра в культурно-духовной жизни страны. По инициативе Касым-Жомарта Токаева возвращено звание "Қазақстанның Халық әртісі". Впервые за 23 года в прошлом году звание было присвоено шести известным деятелям театра, кино, музыки и других сфер искусства.

В их числе актеры и артисты театров Михаил Токарев, Дулыга Акмолда и Талгат Кузембаев. Развитию данной сферы уделяется повышенное внимание и оказывается постоянная поддержка.

"Своим творчеством сегодня радуют 67 театров, 57 из них – государственные. За годы Независимости открыты 22 театра, для 10 - построены новые здания. Три республиканских театра с гордостью носят статус "Национальный", развиваются региональные театры, пятерым из них присвоен статус "Академический". В сфере театрального искусства работает около 20 тысяч казахстанцев. Я благодарю каждого, кто вкладывает вклад в сохранение и развитие культуры. Радует, что в последние годы у населения растет интерес к театрам. Наблюдается положительная динамика и в развитии репертуарной политики. Растет количество постановок по произведениям казахских авторов. Репертуар театров на сегодня превышает 2,5 тысячи спектаклей, 309 из них были поставлены в 2023-м. Только в прошлом году артисты сыграли более 12 тысяч спектаклей, их посмотрели свыше 2,5 млн зрителей, в том числе 66 тысяч – за рубежом во время гастролей", - отметила она.

​Безусловно, потенциал казахстанских театров огромен и эти цифры будут только увеличиваться.