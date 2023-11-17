Глава Минкультуры Казахстана встретилась с творческой интеллигенцией в Санкт-Петербурге
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В рамках IX Международного культурного форума министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева провела встречу с казахстанскими и российскими деятелями культуры и искусства, жизнь и творчество которых непосредственно связаны с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В начале встречи Балаева наградила медалью "Шапагат" певицу Алию Кикенову.
В мероприятии приняли участие музыканты, певцы, режиссеры, актеры, литературные деятели, скульпторы и художники.
"Для меня очень важно получить эту высокую награду. Всегда и везде я стараюсь продвигать и популяризировать казахскую культуру. Для меня это стимул продолжать это делать", - отметила Кикенова.
В рамках встречи были обсуждены вопросы развития культуры, повышения квалификации и поддержки культурных деятелей. Деятели культуры выразили живой интерес к перспективе сотрудничества с МКИ РК в разных форматах.
В ходе встречи министр выразила готовность оказать содействие тому, чтобы наши соотечественники, постоянно пребывающие в России, получили возможность выступить на сценах казахстанских городов, популяризировать свои труды среди казахстанских читателей и ценителей живописи.
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