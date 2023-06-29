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Глава МИД РК: У Казахстана и Люксембурга схожие позиции по региональным и международным вопросам
У Казахстана и Люксембурга схожие позиции по региональным и многим международным вопросам. Об заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан и Люксембург являются региональными лидерами, реализовавшими множество инициатив, имеющих своё особое место в международном сообществе. Как и наша страна, Люксембург был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Сейчас мы работаем рука об руку в Совете ООН по правам человека. Самое главное, что у нас схожие позиции по региональным и многим международным вопросам. Мы оказываем взаимную поддержку нашим инициативам. Казахстан и Люксембург руководствуясь принципами международного права, согласно Уставу ООН, полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение конфликтов, добрососедство и сотрудничество", - сказал Мурат Нуртлеу, подводя итоги встречи в МИД.
По его словам, в 2022 году товарооборот между двумя странами вырос в 2,5 раза. Он отметил, что это не предел экономического сотрудничества между странами.
Мурат Нуртлеу также сообщил, что в Казахстане готовы создать условия для люксембургских компаний:
"Казахстанская сторона готова создать благоприятные условия для люксембургских компаний, которые намерены войти на наш рынок, а также вместе вывести готовые продукций на внешний рынок".
Он отметил, что у стран есть большой потенциал для сотрудничества в исследовании транспорта и космического пространства в мирных целях.
В ходе визита были подписаны соответствующие документы в данных отраслях.
"Мы считаем, что перспективы расширения сферы культурно-гуманитарных связей между двумя странами значительные. В этой связи мы сегодня придали большое значение обсуждению с нашим высокопоставленным гостем путей расширения связей между гражданами двух стран. Граждане Люксембурга могут въезжать в Казахстан без оформления туристической или деловой визы. Кажется, здесь мы должны быть справедливыми. Учитывая, что Шенгенское соглашение было подписано на территории Люксембурга, я попросил г-на Ассельборна поддержать официальные консультации с Евросоюзом по вопросу либерализации визового режима для граждан Казахстана", - сказал Мурат Нуртлеу.
Он также заявил, что сегодняшний визит Жана Ассельборна в Казахстан имеет свой символизм. 31 год назад, 29 июня, между двумя странами впервые были установлены дипломатические отношения.
"С тех пор наши стороны совместно преодолели многие этапы, укрепив двусторонние политические, экономические, инвестиционные и гуманитарные связи. При этом хочу заявить, что для Казахстана развитие партнёрства, основанного на дружбе и взаимном доверии с Люксембургом – один из важнейших приоритетов внешней политики в европейском направлении. В целом, мы придаём большое значение дальнейшему развитию политического диалога", - сказал заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.
В завершении он выразил благодарность Жану Ассельборну за поддержку намерения в ходе переговоров расширить политический диалог, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, подтвердив, что это общая цель для двух стран.
"Я подтверждаю готовность тесно работать с министром Ассельборном и убеждён, что мы приложим совместные усилия, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень. Завершая свою речь, хочу ещё раз сказать: "Добро пожаловать!" нашим люксембургским друзьям. Уверен, что сегодняшний визит станет началом большого пути", - сказал Мурат Нуртлеу.
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