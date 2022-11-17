Лента новостей
- Лучших студентов перевели на грант за счёт золотодобывающей компании в Акмолинской области 21:30 15
- Выборы-2022: кандидаты завершают работу в регионах 20:49 116
- Глава МЧС рассказал о состоянии сотрудников, пострадавших при пожаре в Астане 20:11 195
- Продавать воздух стали предприимчивые сельчане в Павлодарской области 19:45 291
- Пожарных, спасших людей в Астане, наградили орденами "Айбын" 19:27 266
- Взрыв прогремел на СТО в Петропавловске 19:17 279
- Размеры премий менеджеров "МАЭК-Казатомпром" шокировали казахстанцев 18:56 1092
- Стране нужны новые лица - политолог о реформах в Казахстане 18:33 564
- Как "активизировать" пассивную молодёжь, рассказал эксперт 18:00 302
- Казахстан поднялся на 15 пунктов в мировом рейтинге по гендерному равенству 17:57 250
- McDonald’s приостановит работу в Казахстане 17:35 542
- В столичном маслихате утвердили сквер, который назовут в честь Елизаветы II 17:25 392
- Участники декабрьских событий 1986 года будут бесплатно ездить в общественном транспорте в Астане 17:06 433
- Детсады станут бесплатными для малышей из малообеспеченных семей в РК 16:54 362
- Мукомольные предприятия останавливают в Казахстане из-за нехватки вагонов 16:15 369
- ОПГ планировала массовые беспорядки в день выборов президента - КНБ 16:11 1106
- Президентские выборы 2022: особенности нынешней кампании 16:08 305
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Финляндии 16:07 244
- Бизнес должен активнее участвовать в воспитании подрастающего поколения – Аида Балаева 15:47 281
- Главы иностранных делегаций высоко оценили подготовку к выборам в РК 15:29 293
- Премьер запустил строительство крупнейшего железнодорожного проекта в Казахстане 15:05 357
- В Казахстане необходимо подготовить 120 тысяч педагогов к 2026 году 14:45 527
- Пассажиров задержанных поездов после схода вагонов в Карагандинской области перевозят автобусами 14:24 615
- Пожилой любовник украл у астанчанки почти 50 миллионов тенге 13:54 4381
- Многодетные семьи получили пособия на сумму свыше 283 миллиардов тенге 13:47 316
- Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС в Астане 13:23 553
- Чёрный снег и рост заболеваний в Карагандинской области спровоцировали выбросы с АМТ 13:20 6234
- Казахстан возьмёт в долг 345 миллионов евро у МБРР 13:11 446
- Где в Астане могут проголосовать граждане без прописки 13:08 290
- Спасатели нашли пропавших сельчан в Жамбылской области 13:01 411
- Выживаемость недоношенных детей в Казахстане достигла 80% 12:45 393
- МИД РК прокомментировал скандальное заявление российского секс-инструктора о казашках 12:40 568
- Объём торговли между Казахстаном и ЕС превысил 29 млрд долларов — МИД РК 12:28 378
- Пожарный попал в реанимацию, спасая людей из охваченного огнём дома в Астане 12:10 449
- Три новых самолета Boeing-787-9 пополнят казахстанский авиапарк — МИИР 12:05 384
- До 1,7 миллиона тенге составляет зарплата членов кабмина — Жамаубаев 11:39 448
- 14 грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области 11:09 412
- 24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области 10:36 423
- Первая снежная битва в Алматы: как расчищают город 09:39 388
- "Министерство не занимается благотворительностью. Будет жёсткий спрос" - Абаев о подготовке к ОИ-2024 08:48 738
- Резко возросло число заражений COVID-19 в Казахстане 08:18 635
- Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе 07:47 706
- Почему аграрии Жетысу не хотят выращивать сахарную свеклу 06:35 472
- Срок отработки "болашаковцев" сократят на один год 05:28 732
- Зеленский выразил уверенность в непричастности Украины к падению ракеты в Польше 04:10 1778
- В Петропавловске повредили памятник истории и архитектуры 03:21 1006
- В Павлодаре водители намерены подать в суд на монополиста из-за ямы на дороге 02:16 720
- Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге 01:09 4971
- 99 млн тенге и более ста пострадавших - история акмолинского интернет-мошенника 00:17 766
- Несчастный случай произошел на карьере в Костанайской области 16.11.2022 667
- Дорогу "Алматы - Усть-Каменогорск" закрыли для грузового транспорта 16.11.2022 583
- Пять человек отравились угарным газом в Павлодарской области 16.11.2022 570
- В пункте пропуска "Достык" на границе с Китаем запустят электронную очередь 16.11.2022 695
- Сборная Казахстана проиграла важный матч команде Узбекистана 16.11.2022 736
- Семь детсадов строят в Акмолинской области 16.11.2022 1869
- Как в Акмолинской области создают условия для особенных детей 16.11.2022 1143
- Бабушка сдала в дом малютки трёхмесячную внучку в Петропавловске 16.11.2022 3328
- Сколько казахстанцев имеют более 20 квартир - данные "Отбасы банка" 16.11.2022 908
- Каким будет Казахстан через семь лет, обсудили эксперты на форуме в Астане 16.11.2022 640
- Сотрудники "Казахтелекома" вышли на протест в Шымкенте 16.11.2022 2262
- Почему сложно наказать "кухонных боксёров" в Казахстане, рассказала правозащитница 16.11.2022 660
- Как "подружить" декарбонизацию с нефтегазовой отраслью Казахстана, рассказал эксперт 16.11.2022 536
- Токаев: Поддержка креативного сектора - одна из важнейших задач государства 16.11.2022 484
- Благодаря предвыборной кампании Каракат Абден больше детей можно охватить заботой - Альянс соцработников 16.11.2022 666
- Сборная Казахстана по пляжному волейболу вышла в плей-офф чемпионата Азии 16.11.2022 551
- Ведущий детский ортопед из Израиля проводит мастер-классы для столичных врачей 16.11.2022 643
- Более 300 электроавтобусов появятся в Астане в 2023 году 16.11.2022 634
- Десять человек скончались от туберкулёза в Кызылординской области 16.11.2022 612
- Каждый этап выборов легитимно выверен - социолог 16.11.2022 524
- Проблемы наркозависимых, сельчан и студентов: что волнует кандидатов в президенты РК 16.11.2022 653
- "Музыку кочевников" исполнили в Алматы 16.11.2022 576
- Автомобили без ABS и подушек безопасности: в МИИР прокомментировали новое постановление 16.11.2022 614
- Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана 16.11.2022 7311
- Основными загрязнителями воздуха в Карагандинской области являются АМТ и "Казахмыс" — Брекешев 16.11.2022 480
- Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok 16.11.2022 821
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 7818
- Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису 16.11.2022 600
- Токаев встретился со студентами и молодыми учёными в Алматы 16.11.2022 705
- Электоральное поведение молодёжи, участие женщин в выборах и настроение электората обсудили учёные 16.11.2022 757
- Автобус опрокинулся на трассе в Улытауской области, есть пострадавшие 16.11.2022 505
Глава МЧС рассказал о состоянии сотрудников, пострадавших при пожаре в Астане
Глава МЧС РК Юрий Ильин заявил, что навестит пострадавших при пожаре в Астане сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне в 15-этажном доме на проспекте Момышулы вспыхнул пожар. Чтобы спасти жильцов, прибывшие на вызов огнеборцы использовали верёвочную лестницу. По ней они спустились с 12 на 11 этаж.
"Сотрудником с учётом особенностей и риска, он не мог проникнуть в помещение, снята боевая одежда. Это первичная информация. Сейчас по данному факту проводится служебное расследование. Любой факт травмирования на пожаре влечёт служебное расследование для оценки действий руководящего состава и непосредственно самого сотрудника", - прокомментировал Ильин.
Речь идёт об Аскаре Забикулине, который без боёвки, в камуфляже, прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Также парень спас 10-летнего ребёнка из соседней квартиры, прятавшегося на балконе.
Сам пожарный сильно пострадал.
"Он находится в тяжёлом состоянии, введен в кому. Ожог составляет до 80 процентов", - сказал Ильин.
Командира отделения пожарной части-10 Аяна Кемпирова тоже госпитализировали после этого пожара.
"У него состояние стабильное, он вне опасности. Ситуация на контроле, после командировки я посещу, если допустят, сотрудников в медицинском учреждении. Начальнику департамента поставлена задача по работе с семьми сотрудников и оказанию помощи, в том числе психологической. Будем надеяться на положительную динамику", - заключил министр.
По информации Управления общественного здравоохранения Астаны, 16 ноября бригадой скорой помощи четверо пациентов после пожара по адресу: проспект Б.Момышулы, 14 доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.
Две женщины, пострадавшие в ходе пожара, получают лечение в отделении токсикологии. У обоих состояние средней степени тяжести. Их состояние улучшилось.
Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении пожарных орденами "Айбын".
-
Trend news
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 7802
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3604
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8133
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2857
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2008
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2047
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8907
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40733
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1791
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1448
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11129
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2318
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18463
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3771
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2682
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4072
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8168
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6334
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2312
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10016
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1933
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2012
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2783
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34590
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2788
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4001
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2604
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3650
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3889
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43931
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2337
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58605
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14627
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17877
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3429
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3299
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4327
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4486
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5790
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13675
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6937
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89826
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5868
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5388
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14276
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7583
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4275
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4618
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34411
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5404
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6521
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13489
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12643
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9374
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302031
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9885
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9199
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26426
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9711
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9443
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16515
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12085
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11852
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13544
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29986
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11567
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15294
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22827
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13310
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13810
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10668
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30766
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10756
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 350056
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39273
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11674
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 12175
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 18074
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11389
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51337
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 758
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 931
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1020
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1206
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 896
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1264
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1047
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1215
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1170
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1306
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1484
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1327
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1500
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1698
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1712
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1919
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2399
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2716
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2371
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2644
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2521
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2625
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2644
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2417
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2887
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3123
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2842
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21075
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3156
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2997
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3010
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8097
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3738
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14179
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12338
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12343
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12950
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11928
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16252
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13019
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14443
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15432
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15128
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12666
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13107
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30534
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14095
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16705
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13173
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14384
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15054
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16322
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14468
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16447
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15975
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17146
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17059
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33690
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17526
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18523
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18143
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19057
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18971
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28244
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18457
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25754
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36506
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20235
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26961
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24990
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26748
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22820
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24392
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22710
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22287
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22250
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37940
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24330
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22396
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27619