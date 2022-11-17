Глава МЧС рассказал о состоянии сотрудников, пострадавших при пожаре в Астане

Фото: Фото пресс-службы МЧС РК

Глава МЧС РК Юрий Ильин заявил, что навестит пострадавших при пожаре в Астане сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне в 15-этажном доме на проспекте Момышулы вспыхнул пожар. Чтобы спасти жильцов, прибывшие на вызов огнеборцы использовали верёвочную лестницу. По ней они спустились с 12 на 11 этаж.

"Сотрудником с учётом особенностей и риска, он не мог проникнуть в помещение, снята боевая одежда. Это первичная информация. Сейчас по данному факту проводится служебное расследование. Любой факт травмирования на пожаре влечёт служебное расследование для оценки действий руководящего состава и непосредственно самого сотрудника", - прокомментировал Ильин.

Речь идёт об Аскаре Забикулине, который без боёвки, в камуфляже, прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Также парень спас 10-летнего ребёнка из соседней квартиры, прятавшегося на балконе.

Сам пожарный сильно пострадал.

"Он находится в тяжёлом состоянии, введен в кому. Ожог составляет до 80 процентов", - сказал Ильин.

Командира отделения пожарной части-10 Аяна Кемпирова тоже госпитализировали после этого пожара.

"У него состояние стабильное, он вне опасности. Ситуация на контроле, после командировки я посещу, если допустят, сотрудников в медицинском учреждении. Начальнику департамента поставлена задача по работе с семьми сотрудников и оказанию помощи, в том числе психологической. Будем надеяться на положительную динамику", - заключил министр.

По информации Управления общественного здравоохранения Астаны, 16 ноября бригадой скорой помощи четверо пациентов после пожара по адресу: проспект Б.Момышулы, 14 доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.

Две женщины, пострадавшие в ходе пожара, получают лечение в отделении токсикологии. У обоих состояние средней степени тяжести. Их состояние улучшилось.

Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении пожарных орденами "Айбын".