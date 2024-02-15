Глава МЧС проверил паводковую ситуацию в Кызылординской области
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Министр Чингис Аринов вместе с акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым проверил паводковую ситуацию в регионе, передаёт BaigeNews.kz.
Они посетили гидроузел, расположенный в посёлке Тасбогет, предназначенный для снижения риска подтопления населённых пунктов, предупреждения паводков, регулирования стока реки Сырдарья, улучшения водоснабжения орошаемых земель, сенокосных и пастбищных угодий.
Обсудили вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, строительства новой пожарной станции, нового пожарного депо, материально-технического оснащения и ремонта пожарных частей.
Руководство МЧС для мониторинга паводковой ситуации провело аэровизуальное обследование русла реки Сырдарья. На данный момент уровень воды низкий, угрозы подтопления ближайшим населённым пунктам нет.
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