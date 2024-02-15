Глава МЧС проверил паводковую ситуацию в Кызылординской области

Министр Чингис Аринов вместе с акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым проверил паводковую ситуацию в регионе, передаёт BaigeNews.kz.

Они посетили гидроузел, расположенный в посёлке Тасбогет, предназначенный для снижения риска подтопления населённых пунктов, предупреждения паводков, регулирования стока реки Сырдарья, улучшения водоснабжения орошаемых земель, сенокосных и пастбищных угодий.

Обсудили вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, строительства новой пожарной станции, нового пожарного депо, материально-технического оснащения и ремонта пожарных частей.

Руководство МЧС для мониторинга паводковой ситуации провело аэровизуальное обследование русла реки Сырдарья. На данный момент уровень воды низкий, угрозы подтопления ближайшим населённым пунктам нет.