Глава МЧС поставил новые задачи перед ведомством

Министр по ЧС Чингис Аринов провёл совещание с личным составом ведомства и поставил перед подчинёнными новые задачи, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что перед ведомством стоят объемные задачи в области совершенствования гражданской защиты, обозначенные главой государства. Также подчеркнул приоритетные цели, в том числе повышение уровня подготовки личного состава и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Чингис Аринов поблагодарил Сырыма Шарипханова за профессионализм и выразил надежду на дальнейшую совместную работу в области гражданской защиты.