Глава МЧС поставил новые задачи перед ведомством
Сегодня, 17:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
62Фото: МЧС РК
Министр по ЧС Чингис Аринов провёл совещание с личным составом ведомства и поставил перед подчинёнными новые задачи, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что перед ведомством стоят объемные задачи в области совершенствования гражданской защиты, обозначенные главой государства. Также подчеркнул приоритетные цели, в том числе повышение уровня подготовки личного состава и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Чингис Аринов поблагодарил Сырыма Шарипханова за профессионализм и выразил надежду на дальнейшую совместную работу в области гражданской защиты.
Самое читаемое
- Алихан Смаилов обратился к казахстанцам
- Главное отличие Бектенова от Смаилова назвал политолог
- Кандидатура Олжаса Бектенова была неожиданной, но в ней есть глубинная логика - депутат
- Ребёнок пострадал в массовом ДТП в Усть-Каменогорске
- На должность премьер-министра Казахстана предложена кандидатура Олжаса Бектенова