  • 7 Февраля, 17:19
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Глава МЧС поставил новые задачи перед ведомством

Сегодня, 17:11
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МЧС РК Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: МЧС РК

Министр по ЧС Чингис Аринов провёл совещание с личным составом ведомства и поставил перед подчинёнными новые задачи, передаёт BaigeNews.kz

Он отметил, что перед ведомством стоят объемные задачи в области совершенствования гражданской защиты, обозначенные главой государства. Также подчеркнул приоритетные цели, в том числе повышение уровня подготовки личного состава и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Чингис Аринов поблагодарил Сырыма Шарипханова за профессионализм и выразил надежду на дальнейшую совместную работу в области гражданской защиты.

 

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