Глава МЧС обратился к казахстанцам

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые граждане! Прохождение паводкового периода находится под моим личным контролем. Со вчерашнего дня продолжается эвакуация населения с зимовок, расположенных вблизи города Аркалык. Для работы привлечены плавсредства и воздушные суда МЧС, КНБ, министерства обороны. Подробная информация о ликвидации паводка и спасении людей нами освещается в круглосуточном режиме на нашем Telegram-канале. По данным местных исполнительных органов, будет проводиться оценка ущерба и его возмещение", - сказал Аринов.