Глава МЧС обратился к казахстанцам
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
103Фото: МЧС РК
Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
"Уважаемые граждане! Прохождение паводкового периода находится под моим личным контролем. Со вчерашнего дня продолжается эвакуация населения с зимовок, расположенных вблизи города Аркалык. Для работы привлечены плавсредства и воздушные суда МЧС, КНБ, министерства обороны. Подробная информация о ликвидации паводка и спасении людей нами освещается в круглосуточном режиме на нашем Telegram-канале. По данным местных исполнительных органов, будет проводиться оценка ущерба и его возмещение", - сказал Аринов.
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