Глава МЧС обратился к казахстанцам
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Министр по ЧС Сырым Шарипханов попросил казахстанцев принять участие в проверке сотрудников на антикоррупционную устоячивость, передаёт BaigeNews.kz.
В своём обращении глава ведомства заявил, что МЧС перешло на открытый формат работы. И одним из главных направлений для трансформации министерства стала воспитательная работа с личным составом.
Сырым Шарипханов рассказал, что для повышения эффективности противодейстия коррупции в подразделениях МЧС, в октябре этого года внедрён пилотный проект проверки сотрудников на добропорядочность "Integrity check". Проект позволит своевременно выявлять недобросовестных сотрудников и пресекать коррупционные правонарушения.
"С начала запуска "Integrity check" поступило уже 17 сообщений от сотрудников о получении денежных средств на их счета от неизвестных лиц, что указывает на их коррупционную устойчивость. С гордостью хочу подчеркнуть то, что 99,9 процента наших сотрудников – это честные, добросовестные люди, которые с честью и достоинством несут свою службу, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем. Но, с сожалением допускаю, что возможно есть в наших рядах и недобросовестные сотрудники. МЧС нацелено на жесткое пресечение коррупции в органах гражданской защиты. Приглашаю общественность принять участие в антикоррупционной профилактике в наших рядах. Если вы заметите какие-либо противоправные действия в рядах МЧС, обязательно сообщите нам. В каждом регионе в Департаментах по ЧС созданы воспитательные подразделения, есть телефоны доверия, можно обратиться к ним", — отметил Сырым Шарипханов.
Он также окпубликовал свой номер в WhatsApp: 7 747 651 75 88, на который можно написать обращение. Также можно написать на личную страницу министра в Instagram. Или подать официальное обращение через сервис Е-Өтініш.
"Мы та служба, которая приходит на помощь людям, поэтому доверие общества для нас в приоритете. В нашем благородном деле спасения людей не допустима коррупция", — подчеркнул Шарипханов.
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