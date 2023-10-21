Глава МЧС обратился к казахстанцам

Министр по ЧС Сырым Шарипханов попросил казахстанцев принять участие в проверке сотрудников на антикоррупционную устоячивость, передаёт BaigeNews.kz.

В своём обращении глава ведомства заявил, что МЧС перешло на открытый формат работы. И одним из главных направлений для трансформации министерства стала воспитательная работа с личным составом.

Сырым Шарипханов рассказал, что для повышения эффективности противодейстия коррупции в подразделениях МЧС, в октябре этого года внедрён пилотный проект проверки сотрудников на добропорядочность "Integrity check". Проект позволит своевременно выявлять недобросовестных сотрудников и пресекать коррупционные правонарушения.

"С начала запуска "Integrity check" поступило уже 17 сообщений от сотрудников о получении денежных средств на их счета от неизвестных лиц, что указывает на их коррупционную устойчивость. С гордостью хочу подчеркнуть то, что 99,9 процента наших сотрудников – это честные, добросовестные люди, которые с честью и достоинством несут свою службу, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем. Но, с сожалением допускаю, что возможно есть в наших рядах и недобросовестные сотрудники. МЧС нацелено на жесткое пресечение коррупции в органах гражданской защиты. Приглашаю общественность принять участие в антикоррупционной профилактике в наших рядах. Если вы заметите какие-либо противоправные действия в рядах МЧС, обязательно сообщите нам. В каждом регионе в Департаментах по ЧС созданы воспитательные подразделения, есть телефоны доверия, можно обратиться к ним", — отметил Сырым Шарипханов.

Он также окпубликовал свой номер в WhatsApp: 7 747 651 75 88, на который можно написать обращение. Также можно написать на личную страницу министра в Instagram. Или подать официальное обращение через сервис Е-Өтініш.