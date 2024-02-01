Глава КТЖ рассказал президенту о планах нацкомпании

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурлан Сауранбаев проинформировал об основных результатах деятельности национальной компании в 2023 году и планах на предстоящий период.

Глава КТЖ сообщил о том, что основные производственные показатели АО "НК "ҚТЖ" демонстрируют рост в течение последних трех лет.

"В 2023 году грузооборот увеличился на 7% и достиг 270 млрд тонна-километров; объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн. В результате выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге. Получена чистая прибыль в размере 154 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2022 году. Это исторически лучшие показатели компании", - говорится в сообщении.

Он также доложил о реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как Достык – Мойынты, строительство обводной линии железной дороги в обход станции Алматы и других. На сегодняшний день уложено более 350 км путей. Запуск данных проектов увеличит пропускную способность межгосударственных стыковых пунктов.

Нурлан Сауранбаев представил информацию о завершении строительства грузового терминала в сухом порту города Сиань, расположенном в крупнейшем логистическом хабе Китая. Он обеспечит стабильный грузопоток в направлении нашей страны и откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта.

Кроме того, глава КТЖ рассказал о том, что совместно с ведущими мировыми компаниями Huawei, Wabtec и PSA ведется работа по реализации проекта "Умная железная дорога". Внедрение новых решений позволит увеличить пропускную способность железной дороги, оптимизировать расход топлива и повысить безопасность движения поездов.

Глава государства отметил важность реализации инвестиционных проектов компании и акцентировал внимание на развитии транспортно-транзитного потенциала страны.