Глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным

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Самолёт председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня сегодня приземлился в Москве. Китайский лидер прилетел на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на URA.RU.

Ранее высказывались мнения, что решения, которые будут приняты на переговорах между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, могут трансформировать мир, пишет издание. Перед встречей оба лидера выпустили собственные статьи. Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшей точки за всю их историю и поприветствовал конструктивные предложения Китая по разрешению украинского конфликта.

Си назвал отношения двух стран стратегическим партнерством всеобъемлющего взаимодействия и отметил, что путь к решению конфликта на Украине лежит через диалог между конфликтующими сторонами.