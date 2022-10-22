Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов

Фото: kapital.kz

Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова написала пост в Facebook о том, что национальная компания Kazakh Tourism якобы путешествует за счет государства.

Председатель правления Kazakh Tourism Талгат Аманбаев объяснил, зачем стране нужны роуд-шоу. По его словам, это хороший способ привлечь туристов в Казахстан, передает BaigeNews.kz.

"Расходы на эти роуд-шоу окупят 145 туристов (средний чек ин.туриста умноженный на количество туристов). Поделюсь промежуточными итогами. К примеру, по итогам роуд-шоу в Дохе (Катар), казахстанский туроператор SkyWay уже принял 100 человек (+70 миллионов тенге в экономику Казахстана) за 4 месяца, а до конца года планирует принять еще 100 туристов (+70 миллионов тенге). По роуд-шоу в КСА – два туроператора приняли 130 туристов (+92 миллионов тенге), до конца года примут еще 200 (+141 миллионов тенге). До конца 2022 года у туроператоров-участников роуд-шоу по партнерству ожидается прием 4500 туристов - это вторая цифра. Умножив 4500 на 705 000 получаем больше трех миллиардов тенге – это третья цифра", - заявил Аманбаев.

По его словам, Казахстан в этом году вложил 100 миллионов тенге на 8 роуд-шоу: в Катаре, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), КСА (Королевство Саудовской Аравии), России и Южной Корее. Это способ наладить партнерства с 250 зарубежными партнерами с целевых рынков. Глава нацкомпнаии отметил, что это доход в экономику страны – не только налоги, но и доход для местного туристического бизнеса (рестораны, кафе, отели, гиды, такси). По его словам, только через НДС напрямую в казну налогами вернутся больше 300 миллионов тенге, при затраченных 100 миллионах тенге государства.

"Не забывайте об имиджевой составляющей зарубежной поездки. Знаем, сколько стоит каждая командировка или аренда зала, экономим и ужимаем расходы, там, где это возможно, но не в ущерб цели. Когда наши соседи выезжают еще чаще, Казахстану нельзя сидеть в стороне. Личный контакт с партнерами важен. Роуд-шоу – это мероприятие, где 1-2 сотрудника совместно с нашим турбизнесом привлекает туристов из целевого рынка. Это инструмент рекламы (продвижения), где вложения окупаются за счет туристского потока. Согласно отчетам национального банка, иностранный турист в Казахстане в среднем тратит 1500 долларов США или 705 тысяч тенге за поездку", - рассказал он.

Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова написала пост в Facebook о том, что национальная компания Kazakh Tourism якобы путешествует за счет государства.

"Как в нацкомпании Kazakh Tourism маскируют сомнительные командировки под крутым названием "роуд-шоу" и тратят на это миллионы тенге (которые тоже маскируют!). Роуд-шоу – это не путешествия по миру с флагом Казахстана. Это когда представители нацкомпании Kazakh Tourism катаются по разным странам и встречаются с бизнесменами. Например, поездка в Бахрейн и Саудовскую Аравию стоила 6,8 млн тенге. В октябре там планируют съездить в Сеул и Дубай. При этом Kazakh Tourism "спрятал" стоимость этих поездок за общими расходами в 389 миллионов тенге – сколько из этих денег пойдет на роуд-шоу, а сколько на другие мероприятия не ясно", - написала депутат.

Гневный пост Смирновой собрал десятки комментариев и репостов, и соотвественно вызвал возмущение у казахстанцев.