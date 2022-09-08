Глава католической церкви в РК: Визит Папы Римского - великое благословение

Фото: vaticannews.va

Католический архиепископ, глава крупнейшей и единственной архиепархии Казахстана Томаш Пета назвал поездку Папы Франциска в центрально-азиатскую страну на следующей неделе "великим благословением" для католиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vatican News.

Папа Римский совершит свой 38-й апостольский визит в столицу Казахстана, чтобы принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и выразить близость к небольшой католической общине страны. Католики составляют около одного процента от 19-миллионного населения республики.

"Международный визит Папы Римского – это всегда историческое событие, тем более, когда речь идёт о стране, где католики являются "малым стадом". Я убеждён, что визит Папы Франциска станет великим благословением для нас, католиков, и для всего Казахстана. Учитывая драматическую международную ситуацию, нынешний визит несёт надежду на мир и примирение в глобальном масштабе. Мы очень благодарны за то, что Святейший Отец освятит в кафедральном соборе Нур-Султана новую икону – триптих "Матерь Великой степи", - сказал Томаш Пета.

Он пояснил, в чём важность предстоящего межконфессионального конгресса.

"Съезд лидеров мировых и традиционных религий, уже седьмой по счёту в столице Казахстана, – это не площадка для богословских дискуссий. На мой взгляд, он может стать знаком, указывающим на Бога как на источник мира. Усилия политиков необходимы, но этого недостаточно: нужна усердная молитва верующих о мире. Участие Святейшего Отца Франциска в конгрессе повышает уровень этого мероприятия и указывает на заботу Церкви о мире и благополучии всего человечества", - заявил архиепископ.

Он отметил, что в Казахстане Папу Франциска очень ждут.

"Мы ожидаем его с надеждой и радостью. Примечательно, что для казахстанских властей Святейший Отец олицетворяет высокий авторитет, и это видно по тому, как тщательно правительство готовится к визиту Папы Римского", - заключил священник.

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