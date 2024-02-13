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Глава государства выразил соболезнования родным и близким Анар Жаилгановой

Сегодня, 10:36
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
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Фото: Baigenews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

 "Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, скончалась экс-глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова.

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