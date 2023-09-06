Глава государства поставил новые страновые задачи - мажилисмен

Послание президента Касым-Жомарта Токаева имеет несколько магистральных линий, которые надо иметь ввиду, когда читаешь этот документ. Глава государства ставит новые страновые задачи, считает депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов.

"Сначала был блок, касающийся промышленных проектов, связанных с переделом сырья, добываемого в Казахстане. Увеличение глубины переработки нефти, газа, угля, редкоземельных металлов связаны с тем, что мы должны перестать убегать от своих конкурентных преимуществ и искать спасение занятости и бюджета только в массовом МСП. Это породило ряд странных проектов и кучу льгот, которые теперь будут сокращать из-за непродуктивности", - написал депутат в Telegram.

Другими факторами укрепления суверенитета президент назвал выравнивание энергетического баланса, а также сельское хозяйство и водный вопрос. Под последнее создается отдельное министерство. Аналогичное решение касается и развития транспортного потенциала.

Депутат подчеркнул, что послание ориентировано на среднее предпринимательство и отходит от идеи массового малого предпринимательства.

"Президент отдельно сказал, что в стране не так много средних предпринимателей, а большая часть из них предпочитает и вовсе дробиться, потому что регулирование не благоволит средним компаниям. В целом надо понимать, что в Казахстане действительно мало таких историй успеха. Частично этот класс предпринимателей подвергся эрозии из-за отсутствия верховенства закона и давления силовиков / налоговиков. Частично ему не дали вырасти монополисты. Но так или иначе средние предприниматели могли бы быть достойной сменой для текущего состава крупных бизнесменов, своеобразным кадровым резервом для экономики будущего", - считает Шаталов.

Как отметил мажилисмен, президент в очередной раз коснулся работы банковской системы.