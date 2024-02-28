Глава государства посетил Инновационный центр АО "НК "КТЖ"
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Глава государства посетил Инновационный центр АО "НК "КТЖ" и в формате телемоста принял участие в церемонии открытия Транспортно-логистического центра в Сиане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений, Глава государства дал старт работе объекта.
Данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой.
Город Сиань - узловой транзитный центр Китая, а сухой порт – крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС.
Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.
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