Глава государства посетил Инновационный центр АО "НК "КТЖ" и в формате телемоста принял участие в церемонии открытия Транспортно-логистического центра в Сиане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений, Глава государства дал старт работе объекта.

Данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой.

Город Сиань - узловой транзитный центр Китая, а сухой порт – крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС.

Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.