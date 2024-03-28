Глава государства: Азия обеспечит 60% роста мирового ВВП

Как подчеркнул глава государства, в этом отношении Азия лидирует на пути к новой эре устойчивого развития, передаёт BaigeNews.

"Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60% роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53 % мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Прямые иностранные инвестиции в Азию значительно выросли за последние годы. В этом регионе также расположены ведущие технологические центры мира, обеспечивающие 70 % патентных разработок. Континент располагает значительными человеческими ресурсами, 21 из 30 крупнейших городов мира находится в Азии. Из ожидаемых 30 триллионов долларов роста потребления среднего класса к 2030 году только 1 триллион долларов, как предполагается, придется на западные экономики. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый "Азиатский ренессанс", – сказал лидер Казахстана.