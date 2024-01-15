Глава Фонда "Қазақстан халқына" выступил за введение трупного донорства

Глава Фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев заявил, что нужно менять закон, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте РК.

По словам главы Фонда Болата Жамишева, в университетской клинике КазНМУ имени Асфендиярова с мая по декабрь 2023 года было проведено 93 операции по трансплантации роговицы. Благодаря пересадке зрение смогут вернуть 304 пациентам. Ввиду недостаточности донорского материала в Казахстане транспортировка роговиц осуществляется из США. Бюджет проекта составляет 374 миллиона тенге.

"Врачи говорят, что не нужны никакие деньги фонда. Нужно менять закон, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство. Мы провели соответствующую конференцию совместно с Минздравом, чтобы подвигнуть и правительство, и общественность к изменению закона о трансплантации, трупном донорстве. Поскольку наша страна в этом плане скатилась в самый низ рейтинга. Четыре тысячи человек нуждаются в срочной пересадке органов", - говорит Жамишев.

Он также сообщил, сейчас фондом "Қазақстан халқына" реализуется 12 благотворительных программ и проектов в сфере здравоохранения на общую сумму 103,3 миллиарда тенге. Лекарствами обеспечены 382 пациента с редкими (орфанными) тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, из которых 296 – дети.

Спикер отметил, что закуплено 39 наименований препаратов, из них девять впервые были закуплены в Казахстане, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат "Золгенсма". Общая сумма закупа составила 31,6 миллиарда тенге. 10 детей с ахондроплазией начали приём инновационного препарата Воксзого (Восоритид), вызывающего рост костей.

"В рамках внедрения расширенных подходов и алгоритмов по оказанию в адресной помощи 25 пациентов были направлены на лечение за рубеж, 460 миллионов тенге потратили. За рубеж мы направляем в исключительных случаях, когда есть заключения наших головных медицинских организаций по тем или иным направлениям. Во-первых, что данные болезни в нашей стране не лечатся. Во-вторых, если не лечатся и не могут получить средства из бюджета. Очень много обращений по лечению за рубежом от онкобольных", - отметил спикер.

Он также отметил, что было поставлено оборудование для офтальмологического скрининга, лечения ретинопатии недоношенных в 28 медицинских организаций в 13 регионах. Это позволит на ранней стадии выявлять и лечить недоразвитые органы зрения и избежать инвалидизации детей.