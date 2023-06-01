Глава ФК "Актобе" заявил о своем уходе

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Ерлан Джамантаев объяснил, что попросился в отставку для поправки здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В последние недели в спортивных пабликах ходили слухи о том, что по окончании контракта председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев покинет свою должность.

Спустя время в соцсетях распространили новость, что он решил остаться.

На пресс-конференции журналист задал конкретный вопрос Джамантаеву о его ближайшем будущем в клубе.

"У меня 25 мая истек срок контракта. У меня есть проблемы со здоровьем, как бы печально это не было, но мне нужно лечение. Мы разговаривали с акимом области, он сказал "мы тебя вылечим здесь". Но понимаете, дневной стационар, весь день в больнице, я просто подведу команду. Слава богу, это не онкология, не инсульт, но мне надо подлечиться. Горестно мне об этом говорить, но я попросил об отставке. Это не связано с тем, что здесь что-то не устраивает, это связано только с моим личным здоровьем. Но все решения будет принимать глава региона, как он скажет, так и будет", - ответил Ерлан Джамантаев.