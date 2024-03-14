Глава АО "Самрук-Қазына" рассказал президенту о планах по реформированию фонда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурлан Жакупов отчитался об итогах работы Фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период.

Глава АО "Самрук-Қазына" проинформировал о приоритетных направлениях деятельности холдинга.

"В их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями Фонда, и IPO и SPO компаний "Самрук-Қазына", - говорится в сообщении.

Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда.