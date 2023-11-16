Глав финпирамиды Antares осудили в Астане

33 человека вложили в общей сумме 245 миллионов тенге в финпирамиду Antares, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор двоим руководителям финансовой пирамиды "Antares". Мужчины приговорены к пяти годам шести месяцам и шести годам шести месяцам с конфискацией имущества.

Предоставив все доказательства вины, гособвинитель опроверг версию защиты о невиновности подсудимых. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Отмечается, что преступники в социальных сетях Instagram и Telegram рекламировали возможность заработка в короткий срок. Они обещали увеличить вложенные средства до 300% годовых. На удочку мошенников клюнули 33 человека. Они вложили в пирамиду более 245 миллионов тенге.