Гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова завоевали две медали Азиады

Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране две медали на Азиаде в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Они завоевали "серебро" и "бронзу" в индивидуальном многоборье.

Таниева финишировала на втором месте. В сумме она набрала 130.700 балла. Парфилова в свою очередь показала третий результат — 130.050 балла.

Победу праздновала Тахмина Икромова из Узбекистана с результатом 131.300 балла.