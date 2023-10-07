Гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова завоевали две медали Азиады
Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
150Фото: olympic.kz
Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране две медали на Азиаде в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Они завоевали "серебро" и "бронзу" в индивидуальном многоборье.
Таниева финишировала на втором месте. В сумме она набрала 130.700 балла. Парфилова в свою очередь показала третий результат — 130.050 балла.
Победу праздновала Тахмина Икромова из Узбекистана с результатом 131.300 балла.
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