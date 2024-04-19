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Гимнаст Нариман Курбанов завоевал олимпийскую лицензию

Сегодня, 20:46
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов квалифицировался на Олимпийские игры-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Лицензию он завоевал по итогам этапа Кубка мира в Дохе (Катар). В финале упражнений на коне Курбанов показал четвёртый результат. Этого хватило, чтобы по итогам выступления на всех этапах он удержал за собой второе место в мировом рейтинге.

Курбанову в Дохе необходимо было попасть либо в тройку лучших, либо, чтобы его главный конкурент Ли Чи Кай (Тайбэй) не стал первым. Кай завершил выступление на второй строчке.

Таким образом, казахстанский гимнаст сумел отобраться на Игры-2024.

"Мы рады, что Нариман сумел отобраться на Олимпийские игры. В Дохе он стал четвёртым, но получил очки за ирландского гимнаста, который стал третьим, так как он уже имеет в своём активе лицензию. В итоге Курбанов набрал 70 очков и занял второе место. На первом расположился спортсмен из Иордании. У него 85 очков. Да, есть небольшие помарки в исполнении соревновательной программы, но в первую очередь мы довольны тем, что Нариману удалось взять путёвку", - сказал главный тренер Александр Ким.

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