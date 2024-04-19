Гимнаст Нариман Курбанов завоевал олимпийскую лицензию

Лицензию он завоевал по итогам этапа Кубка мира в Дохе (Катар). В финале упражнений на коне Курбанов показал четвёртый результат. Этого хватило, чтобы по итогам выступления на всех этапах он удержал за собой второе место в мировом рейтинге.

Курбанову в Дохе необходимо было попасть либо в тройку лучших, либо, чтобы его главный конкурент Ли Чи Кай (Тайбэй) не стал первым. Кай завершил выступление на второй строчке.

Таким образом, казахстанский гимнаст сумел отобраться на Игры-2024.