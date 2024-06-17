Гигантские акулы атакуют пляжи в Испании
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
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Гигантские акулы-молоты приплывают к пляжам в Испании. Туристы напуганы, власти закрыли сразу три пляжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
У побережья Гран-Канарии местные заметили сразу несколько хищников, которые вели себя крайне агрессивно. Гигантские молотоголовые акулы длиной три метра подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям.
Сейчас на месте дежурят полицейские дроны, а спасатели оцепили прибрежную территорию.
Местных учёных заинтересовал сам факт агрессии, ведь большинство видов молотоголовых акул считаются безвредными для человека.
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