Гигантские акулы атакуют пляжи в Испании

Гигантские акулы-молоты приплывают к пляжам в Испании. Туристы напуганы, власти закрыли сразу три пляжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У побережья Гран-Канарии местные заметили сразу несколько хищников, которые вели себя крайне агрессивно. Гигантские молотоголовые акулы длиной три метра подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям.

Сейчас на месте дежурят полицейские дроны, а спасатели оцепили прибрежную территорию.

Местных учёных заинтересовал сам факт агрессии, ведь большинство видов молотоголовых акул считаются безвредными для человека.