Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на Эльбрусе
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Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на высоте пять тысяч метров на склоне Эльбруса, передаёт BaigeNews.kz.
"В 22:20 мск 10 февраля 2024 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тыс. м зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
На место отправились девять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на двух единицах техники. Специалистам также пришлось уточнять информацию о том, что у альпинистов обморожение конечностей.
"На 23:34 10 февраля поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, завершены. Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи", — говорится в сообщении.
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