Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на Эльбрусе

Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на высоте пять тысяч метров на склоне Эльбруса, передаёт BaigeNews.kz.

"В 22:20 мск 10 февраля 2024 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тыс. м зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

На место отправились девять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на двух единицах техники. Специалистам также пришлось уточнять информацию о том, что у альпинистов обморожение конечностей.