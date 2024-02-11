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Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на Эльбрусе

Сегодня, 10:36
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t.me/mchskbr Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
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Фото: t.me/mchskbr

Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на высоте пять тысяч метров на склоне Эльбруса, передаёт BaigeNews.kz.

"В 22:20 мск 10 февраля 2024 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тыс. м зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

На место отправились девять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на двух единицах техники. Специалистам также пришлось уточнять информацию о том, что у альпинистов обморожение конечностей.

"На 23:34 10 февраля поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, завершены.  Альпинистов встретили и помогли спуститься  до 3850 метров станция Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи",  —  говорится в сообщении.

 

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