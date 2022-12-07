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В Казахстане гибридную почту "связали" с единой системой электронного документооборота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казпочты" и МЦРИАП. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Казпочта" подписали Меморандум о сотрудничестве с целью цифровизации почтовой связи.

Теперь процесс доставки документов будет выглядеть следующим образом: адресант отправляет письмо на электронную почту городского/районного узла связи, где его распечатают, вложат в конверт и доставят адресату.

Благодаря гибридной почте, письма будут доставляться в течение 1-3 суток даже в отдалённые регионы, а расходы на доставку сократятся почти вдвое. Кроме того, можно отслеживать почтовые отправления в режиме онлайн.

"В рамках проекта была проведена интеграция системы гибридной электронной почты с единой системой электронного документооборота, что значительно упрощает процесс пересылки писем, кроме того, отправлять корреспонденцию можно не выходя из офиса в любое удобное время 24/7", - рассказал руководитель аппарата МЦРИАП Арман Кенжегалиев.

Сейчас услуга запущена во всех областных и районных центрах, реализована интеграция с Верховным судом РК. В ближайшей перспективе планируется интеграция с Генеральной прокуратурой, Налоговым комитетом, АО "НИТ" и другими заинтересованными государственными органами и юридическими лицами.

"В настоящее время мы фокусируемся на гибридной электронной почте (ГЭП) – услуге, важной и необходимой для компаний, работающих как в государственном, так и частном секторе. ГЭП – это услуга связи, позволяющая обмениваться сообщениями или документами в электронном виде, что приводит к существенной экономии ресурсов для отправки и отслеживания почтовых отправлений", - сказала председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова.