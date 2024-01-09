Гибель шахтеров на АМТ: Министр по ЧС назвал имена подследственных
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Министр по ЧС Сырым Шарипханов назвал ответственных должностных лиц, попавших под следствие, начавшееся после гибели горняков на шахте имени Костенко "АрселорМитталТемиртау", передаёт BaigeNews.kz.
"Это не рядовые сотрудники, а инженерно-технический персонал, которые несут ответственность. Мы определили 28 человек в результате проведения правительственной комиссии. Это ответственные должностные лица. Материалы переданы в следственные органы, затем суд определить степень их вины.
В частности – это генеральный директор - АМТ Яблонский. Директор по персоналу – Винокурова, технический директор угольного департамента господин Белый. Исполнительный директор угольного департамента Огай и так далее", - сказал Шарипханов на брифинге в правительстве.
Он добавил, что в списке тех, кто находится под следствием, значатся 28 человек. В заключении комиссии была указана 100 процентная вина работодателя.
Министр также ответил, почему после произошедшей трагедии не выходил на брифинге и не сообщал о результатах проверки.
"Не получилось у меня выйти на брифинг, тем не менее мы дали подробный пресс-релиз. Была запланирована моя пресс-конференция. Но ввиду того, что ряд мероприятий наложилось, мы планировали позже прийти на брифинг. Но как сейчас вы видите, я на брифинге. Это был незакрытый режим", - заключил министр.
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