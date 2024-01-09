Гибель шахтеров на АМТ: Министр по ЧС назвал имена подследственных

Министр по ЧС Сырым Шарипханов назвал ответственных должностных лиц, попавших под следствие, начавшееся после гибели горняков на шахте имени Костенко "АрселорМитталТемиртау", передаёт BaigeNews.kz.

"Это не рядовые сотрудники, а инженерно-технический персонал, которые несут ответственность. Мы определили 28 человек в результате проведения правительственной комиссии. Это ответственные должностные лица. Материалы переданы в следственные органы, затем суд определить степень их вины. В частности – это генеральный директор - АМТ Яблонский. Директор по персоналу – Винокурова, технический директор угольного департамента господин Белый. Исполнительный директор угольного департамента Огай и так далее", - сказал Шарипханов на брифинге в правительстве.

Он добавил, что в списке тех, кто находится под следствием, значатся 28 человек. В заключении комиссии была указана 100 процентная вина работодателя.

Министр также ответил, почему после произошедшей трагедии не выходил на брифинге и не сообщал о результатах проверки.