Гибель рабочих в дробилке в Жанатасе: обвиняемым вынесли приговор

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В Сарысуском районном суде завершился процесс по уголовному делу о гибели рабочих фабрики в Жанатасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Сарысуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении К., С. и Б., обвиняемых в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ст.156 ч.4 УК РК). Суд установил, что в 2022 году на производстве фабрики была остановлена размольная установка РУ-1 для мелкого ремонта. При производстве ремонта было допущено нарушение правил охраны труда, что повлекло причинение смерти двоим работникам предприятия", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Подсудимые вину не признали.

В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств при назначении наказания суд признал отсутствие у всех судимостей и наличие у К., Б. малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не усмотрел.

В итоге, К. признан виновным, ему окончательно назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы. Для Б. - три года ограничения свободы.

С. в связи с отсутствием состава преступления признан невиновным и оправдан.

С осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевших взыскано по пять миллионов тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, трагедия произошла на дробильно-сортировочной фабрике ГПК "Каратау", филиале ТОО "Казфосфат". Пострадавшие попали под жернова дробильной машины.