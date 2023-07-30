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Гейзер образовался в центре Семея из-за коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ABAI NEWS.

По данным акимата города, 29 июля при замене теплотрассы подрядчики повредили водопроводную сеть. С 18:00 часов была приостановлена подача воды по ул. Уранхаева — Чайжунусова. Авария устранена силами подрядчиков и ГКП "Семей водоканал". В 21:15 подача воды восстановлена, говорится в сообщении.