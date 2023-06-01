Героин нашли у женщины, приехавшей из Кыргызстана в Казахстан

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Пограничники в Жамбылской области задержали казахстанку, перевозившую героин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"31 мая департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области совместно с органами полиции задержана гражданка Казахстана, следовавшая из Кыргызстана в Казахстан. Во время личного досмотра у неё обнаружено наркотическое средство "героин" общим весом около 700 граммов", - говорится в сообщении.

Подозреваемая вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения.