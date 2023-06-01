Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Героин нашли у женщины, приехавшей из Кыргызстана в Казахстан
BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 19:06
242
Сегодня, 19:06
242
Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Героин нашли у женщины, приехавшей из Кыргызстана в Казахстан

Пограничники в Жамбылской области задержали казахстанку, перевозившую героин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"31 мая департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области совместно с органами полиции задержана гражданка Казахстана, следовавшая из Кыргызстана в Казахстан. Во время личного досмотра у неё обнаружено наркотическое средство "героин" общим весом около 700 граммов", - говорится в сообщении.

Подозреваемая вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:06
242
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх