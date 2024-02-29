Германский концерн BASF сократил производство аммиака и удобрений

Лидер мировой химической промышленности, германский концерн Basf объявил о прекращении производства аммиака и азотных удобрений на своем головном заводе в Людвигсхафене на юго-западе Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

"Ситуация серьезная, - заявил глава BASF Мартин Брудермюллер, представляя отчет за 2023 год, - поэтому мы подчеркиваем, что никаких мер не исключаем".

Список производств, которые уже остановлены или еще будут поэтапно свернуты в течение ближайших трех лет выглядит впечатляюще. В прошлом году, согласно годовому отчету BASF, прекратили работу одна из двух установок по выпуску аммиака и связанное с ней производство удобрений, остановился выпуск толуилендиизоцианата (ТДИ) и химикатов для его изготовления. На очереди - установки, выпускающие капролактам, циклогексанол, циклогексанон и тяжелую кальцинированную соду. К тому же будут снижены мощности по выпуску адипиновой кислоты.

В результате всех этих мер до конца 2026 года на производстве отпадут приблизительно 700 рабочих мест, говорится в годовом отчете. К тому же под сокращение могут, судя по предварительным заявлениям, попасть еще не менее тысячи рабочих мест в сервисных и административных подразделениях.

Руководство концерна объявило, что намерено изменить структуру производимой продукции. Так аммиак производиться из метана, который ранее BASF получал из России. Теперь природный газ от бывшего партнера недоступен, поэтому это производство будет, вероятно, перенесено ближе к источникам природного газа за пределами Германии.

Одновременно будет развиваться производство биологических и биотехнологических средств защиты растений, ментола и линалоола, которые все больше востребованы на мировом рынке. В мае 2023 года BASF сообщил, что на территории завода введен в строй крупнейший в мире суперкомпьютер для научных исследований в химической индустрии.